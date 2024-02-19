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غوتيريش: سنبدأ مشاورات لتعيين مبعوث أممي للتنسيق بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي

Lebanon 24
19-02-2024 | 07:31
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