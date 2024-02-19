Advertisement

أخبار عاجلة

فرض عقوبات على شركات صينية يعتقد أنها تساعد روسيا في حرب أوكرانيا (شبكة CNBC)

Lebanon 24
19-02-2024 | 07:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تعلن أنها قصفت مصفاة نفط في جنوب روسيا
lebanon 24
19/02/2024 17:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا
lebanon 24
19/02/2024 17:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تتّهم روسيا بإعدام جنود أسرى مصابين في أفدييفكا وفيسله
lebanon 24
19/02/2024 17:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الوضع في أوكرانيا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لروسيا
lebanon 24
19/02/2024 17:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:07 | 2024-02-19
09:43 | 2024-02-19
09:33 | 2024-02-19
09:21 | 2024-02-19
09:12 | 2024-02-19
08:44 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24