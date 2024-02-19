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بايدن يقول إنه ينظر في فرض عقوبات إضافية على روسيا إثر وفاة المعارض ألكسي نافالني (الحرة)

Lebanon 24
19-02-2024 | 11:01
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