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نتنياهو: هناك وحدة داخل إسرائيل ضد المحاولة الدولية لفرض الدولة الفلسطينية علينا (الجزيرة)

Lebanon 24
19-02-2024 | 12:18
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