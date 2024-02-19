Advertisement

أخبار عاجلة

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة غربي مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-02-2024 | 12:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة(الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 22:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" في حي الأمل غربي مدينة خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 22:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
11 شهيدا ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 22:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء ونحو 20 مفقوداً في قصف إسرائيلي استهدف منزل قاسم في شارع النفق بمدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 22:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:11 | 2024-02-19
15:04 | 2024-02-19
14:55 | 2024-02-19
14:55 | 2024-02-19
14:44 | 2024-02-19
14:42 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24