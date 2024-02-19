Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: ليس لدينا أي سلطة لردع نتنياهو وكل ما بوسعنا فعله هو ممارسة الضغط عليه كي يدرك الكلفة الإنسانية لعملياته في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-02-2024 | 12:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن رئيس نقابة العمال في إسرائيل: نتنياهو مسؤول عن هجوم 7 تشرين الأول وعليه الاستقالة (الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 22:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: مفتاح إطلاق سراح بقية المختطفين هو مواصلة الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة (الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 22:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لشبكة "أي بي سي" الأميركية: ملتزم بإطلاق سراح الرهائن وسبب نجاحنا في إخراج 110 منهم هو ممارسة الضغط العسكري
lebanon 24
19/02/2024 22:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 نقلا عن غانتس: نتنياهو يماطل ويضر بأهداف الحرب ويتيح لحماس ترميم قوتها وسلطتها(الجزيرة)
lebanon 24
19/02/2024 22:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:11 | 2024-02-19
15:04 | 2024-02-19
14:55 | 2024-02-19
14:55 | 2024-02-19
14:44 | 2024-02-19
14:42 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24