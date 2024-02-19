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الخارجية الإسبانية: سنفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين إذا لم يتفق الاتحاد الأوروبي على ذلك (الميادين)
Lebanon 24
19-02-2024
|
13:11
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