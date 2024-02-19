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3 شهداء بقصف الجيش الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
19-02-2024 | 16:04
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