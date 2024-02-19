Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة ميناء جيبوتي: طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها للهجوم وقد تركت في عرض البحر في باب المندب

Lebanon 24
19-02-2024 | 17:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة ميناء جيبوتي: طاقم السفينة "روبيمار" البريطانية اضطر لمغادرتها بعد تعرضها للهجوم وقد تركت في عرض البحر في باب المندب
lebanon 24
20/02/2024 02:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
طاقم سفينة الشحن روبيمار اضطر إلى مغادرتها بعد تعرضها لهجوم من جانب الحوثيين في البحر الأحمر اليوم (نيويورك تايمز)
lebanon 24
20/02/2024 02:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الاتحاد الأوربي لـ"الجزيرة": المهمة التي أطلقت في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي بهدف تأمين الملاحة ستستغرق عاما
lebanon 24
20/02/2024 02:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن "حادث" على بعد 35 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا باليمن
lebanon 24
20/02/2024 02:18:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2024-02-19
18:40 | 2024-02-19
18:39 | 2024-02-19
18:37 | 2024-02-19
18:17 | 2024-02-19
18:14 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24