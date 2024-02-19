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مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: واشنطن تعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مشروع القرار الذي صاغته

Lebanon 24
19-02-2024 | 17:57
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