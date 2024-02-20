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حماس: بيان الخبراء الأمميين بشأن الانتهاكات بحق الفلسطينيات تأكيد على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

Lebanon 24
20-02-2024 | 01:55
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