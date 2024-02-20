Advertisement

أخبار عاجلة

السويد تعلن عن دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو

Lebanon 24
20-02-2024 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
lebanon 24
20/02/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النرويج تعلن تقديم نحو 24 مليون يورو للأونروا لتمكينها من مواجهة الوضع الكارثي في قطاع غزة
lebanon 24
20/02/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو لـ"أونروا" (الشرق)
lebanon 24
20/02/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني يعلن مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة الأونروا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/02/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2024-02-20
04:39 | 2024-02-20
04:39 | 2024-02-20
04:39 | 2024-02-20
04:30 | 2024-02-20
04:24 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24