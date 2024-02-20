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أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على حولا استهدفت منزلاً ولا معلومات عن إصابات
Lebanon 24
20-02-2024
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03:43
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