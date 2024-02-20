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الجيش الإسرائيلي: اعتقال 3150 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بداية الحرب بينهم 1350 ينتمون لحركة حماس

Lebanon 24
20-02-2024 | 04:48
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