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المتحدث باسم الخارجية القطرية: الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-02-2024 | 05:28
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