Advertisement

أخبار عاجلة

ولي العهد البريطاني: أتطلع لرؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة (الشرق)

Lebanon 24
20-02-2024 | 07:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن وشولتس أكدا أيضاً ضرورة حماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة
lebanon 24
20/02/2024 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: نسعى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة انطلاقا من التزامنا بالقانون الدولي الإنساني(الجزيرة)
lebanon 24
20/02/2024 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن القناة 12 الإسرائيلية: وزراء حكومة الحرب جانتس وآيزنكوت يدرسان تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لفترة قصيرة
lebanon 24
20/02/2024 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: من الضروري تقليص تأثير الصراع على المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية
lebanon 24
20/02/2024 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:59 | 2024-02-20
11:40 | 2024-02-20
11:22 | 2024-02-20
11:17 | 2024-02-20
11:11 | 2024-02-20
11:03 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24