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وزير الخارجية الإيراني: النظام الإسرائيلي المحتل يهدد الأمن الإقليمي (الجزيرة)

Lebanon 24
20-02-2024 | 08:41
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