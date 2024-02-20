هولندا تبحث فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

أعلنت هيئة الإذاعة الهولندية أن الحكومة تبحث فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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وأضافت القناة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حاولوا خلال لقائهم في بروكسل التوصل إلى موقف موحد من مسألة العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، لكن بلاد نجاح.من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت: "من المهم جدا بالنسبة للسطة الوطنية الفلسطينية أن تبقى الضفة الغربية منطقة مستقرة لحد ما".ومن المتوقع أن تشمل هذه العقوبات حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى هولندا، غير أن تأثير هذه القيود سيكون محدودا إذا لم تنضم الدول الأخرى من منطقة شينغن إليها أيضا.وقالت بروينس سلوت: "أتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة في القريب العاجل. (روسيا اليوم)