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قطر والكويت: نؤكد ملكية الكويت والسعودية للمنطقة التي تشمل حقل الدرة ونرفض ادعاءات وجود حقوق لأي طرف آخر (الشرق)

Lebanon 24
20-02-2024 | 09:49
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