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باسيل: نحن مع الدفاع عن لبنان ولسنا مع تحميل البلد مسؤولية تحرير فلسطين ولسنا مع وحدة الساحات أي لسنا مع ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:11
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باسيل: لسنا مع تحميل البلد مسؤولية تحرير فلسطين
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باسيل: شهداء "حزب الله" الذين سقطوا في الجنوب ماتوا دفاعاً عن لبنان ونؤكد على ثوابت أساسية من بينها تنفيذ القرار 1701 واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة أولها مزارع شبعا وعودة اللاجئين الفلسطينيين
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20/02/2024 19:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/02/2024 19:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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