باسيل: نحن مع الدفاع عن لبنان ولسنا مع تحميل البلد مسؤولية تحرير فلسطين ولسنا مع وحدة الساحات أي لسنا مع ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة

Lebanon 24