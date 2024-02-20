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باسيل: الشراكة تتمثّل أولاً برئاسة الجمهورية وبعدها بحكومة إصلاحية ولن نتخلّى عن الرئاسة ولا صلاحيّاتها ولا دورها القيادي الأوّل بالدولة وبالوطن

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:23
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