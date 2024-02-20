باسيل: نحن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة وأردّ إيجاباً على نداء النواب التسعة من المجلس أمس بضرورة تلاقينا سوياً ومع الكل للوصول الى الحل

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