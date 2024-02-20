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باسيل: نحن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة وأردّ إيجاباً على نداء النواب التسعة من المجلس أمس بضرورة تلاقينا سوياً ومع الكل للوصول الى الحل

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:24
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