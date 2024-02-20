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القيادي في "حماس" أسامة حمدان: لا نهدف إلى وقف إطلاق النار فقط بل أيضا إلى تحرير أرضنا واستعادة مقدساتنا وأن تكون لنا دولتنا المستقلة

Lebanon 24
20-02-2024 | 11:11
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