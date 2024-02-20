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نتنياهو: نتعرّض لضغوط كبيرة من الداخل والخارج لوقف الحرب قبل أنّ نُحقّق كافة أهدافنا

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:43
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