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وزارة الخارجية الأميركية: لا يجب على إسرائيل شنّ حملة عسكرية في رفح ما لم يكن لديها خطة إنسانية قابلة للتنفيذ

Lebanon 24
20-02-2024 | 14:18
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