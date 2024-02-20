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البنتاغون: الحوثيون يمتلكون مخزونا كبيرا من القدرات ولكننا نقلص من قدراتهم مع كل ضربة نشنّها

Lebanon 24
20-02-2024 | 14:46
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