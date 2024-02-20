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"الميادين" عن "القناة 12 الإسرائيلية": حادثة مسيّرة حزب الله اليوم نموذج إضافي لضعف المؤسسة العسكرية و الأمنية في تشخيص القطع الجوية الصغيرة نسبياً

Lebanon 24
20-02-2024 | 15:14
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