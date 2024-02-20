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"تايمز أوف إسرائيل": الجيش الإسرائيلي يعتزم إجلاء المدنيين في رفح إلى منطقة تقع بين خان يونس ووادي غزة

Lebanon 24
20-02-2024 | 16:08
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