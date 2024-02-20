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المتحدثة باسم اليونيسف لـ"الجزيرة": لا نزال نرى مستويات مرتفعة من التدمير في غزة أثرت على نصف سكان القطاع
Lebanon 24
20-02-2024
|
16:23
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