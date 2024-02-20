ميغيل دياز كانيل: كل التضامن مع الأخ العزيز رئيس البرازيل والذي تم تصنيفه كشخص غير مرغوب فيه من قبل إسرائيل لإدانته إبادة السكان الفلسطينيين في غزة

Lebanon 24