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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي: الحوثيون استهدفوا لأول مرة يوم الأحد سفنا حربية أميركية بصواريخ بالستية

Lebanon 24
20-02-2024 | 17:43
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