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الصين تعبر عن خيبة أملها واستيائها من الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
20-02-2024 | 18:00
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