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المبعوث الصيني في الأمم المتحدة: الفيتو الأميركي يبعث برسالة خاطئة ويدفع الوضع في غزة إلى مستوى أخطر

Lebanon 24
20-02-2024 | 18:39
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