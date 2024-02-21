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الهلال الأحمر في غزة للعربي: نحو 400 ألف شخص مهددون بالموت جوعا في شمالي القطاع

Lebanon 24
21-02-2024 | 00:23
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