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وزير المالية الإسرائيلي: يجب أن ننتصر على حماس وندمرها وعندها فقط سنتمكن من إعادة المختطفين(الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 01:14
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