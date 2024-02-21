17
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وثائق أممية: إسرائيل أطلقت النار على قافلة أغذية للأونروا يوم 5 شباط(العربية)
Lebanon 24
21-02-2024
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وثائق تكشف: إسرائيل أطلقت النار على قافلة للأونروا في غزة
Lebanon 24
وثائق تكشف: إسرائيل أطلقت النار على قافلة للأونروا في غزة
21/02/2024 11:38:24
21/02/2024 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: نيران البحرية الإسرائيلية تصيب قافلة أغذية كانت تنتظر الدخول لشمال غزة (العربية)
Lebanon 24
الأونروا: نيران البحرية الإسرائيلية تصيب قافلة أغذية كانت تنتظر الدخول لشمال غزة (العربية)
21/02/2024 11:38:24
21/02/2024 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية على قافلة أممية في غزة بسبب "خطأ في التواصل" (الشرق)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية على قافلة أممية في غزة بسبب "خطأ في التواصل" (الشرق)
21/02/2024 11:38:24
21/02/2024 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا أطلقت النار على مسلحين ورصدنا عدة إصابات في المنطقة الحدودية قرب نيتسانا
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا أطلقت النار على مسلحين ورصدنا عدة إصابات في المنطقة الحدودية قرب نيتسانا
21/02/2024 11:38:24
21/02/2024 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مواطنون خرجوا فوراً إلى الشارع... ما الذي يجري في منطقة البسطا الآن؟
Lebanon 24
مواطنون خرجوا فوراً إلى الشارع... ما الذي يجري في منطقة البسطا الآن؟
13:28 | 2024-02-20
20/02/2024 01:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة حصلت داخل مبنى سكنيّ في الضاحيّة الجنوبيّة.. و3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى
Lebanon 24
حادثة مرعبة حصلت داخل مبنى سكنيّ في الضاحيّة الجنوبيّة.. و3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى
06:11 | 2024-02-20
20/02/2024 06:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون أخلوا منازلهم.. تلقوا رسالة أثارت الذعر ماذا في مضمونها؟
Lebanon 24
مواطنون أخلوا منازلهم.. تلقوا رسالة أثارت الذعر ماذا في مضمونها؟
07:12 | 2024-02-20
20/02/2024 07:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر ينشر مشاهد مُرعبة... وهذا ما قاله عن طقس لبنان
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر ينشر مشاهد مُرعبة... وهذا ما قاله عن طقس لبنان
12:10 | 2024-02-20
20/02/2024 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مؤسف جدّاً... عدنان تُوفي سيارة صدمته أثناء عبوره الطريق
Lebanon 24
حادث مؤسف جدّاً... عدنان تُوفي سيارة صدمته أثناء عبوره الطريق
12:35 | 2024-02-20
20/02/2024 12:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:15 | 2024-02-21
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة للجزيرة: الاحتلال يستخدم سلاح التجويع في غزة لتحقيق الإبادة الجماعية
04:14 | 2024-02-21
"لبنان 24": لا شهداء إثر الغارة على مجدل زون إنمّا إصيبت طفلة بشكل طفيف
04:10 | 2024-02-21
المرصد السوري: الضربات الإسرائيلية على دمشق اليوم مشابهة لعملية اغتيال العاروري في بيروت
03:54 | 2024-02-21
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في حي الجلالية بمنطقة الخيام ولا إصابات
03:50 | 2024-02-21
مديرة برنامج الغذاء العالمي: هناك مستوى لا يصدق من اليأس في شمال غزة على خلفية الحاجة الإنسانية الهائلة(الجزيرة)
03:50 | 2024-02-21
وسائل إعلام سورية: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على شقة في حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق إلى 3
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
21/02/2024 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
21/02/2024 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
21/02/2024 11:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24