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الصين تعتبر أنّ الفيتو الأميركي في مجلس الأمن "سيزيد الوضع خطورة" في غزة

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:02
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