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المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للجزيرة: ما يعيشه سكان وأطفال غزة حاليا هو نتيجة مباشرة لنقص المساعدات

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:30
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