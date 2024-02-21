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المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة للجزيرة: الاحتلال يستخدم سلاح التجويع في غزة لتحقيق الإبادة الجماعية
Lebanon 24
21-02-2024
|
04:15
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