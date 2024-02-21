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وزارة الصحة في غزة: 8 مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأوكسجين عن المرضى في مجمع ناصر الطبي (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:07
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