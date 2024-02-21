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مصادر سياسية إسرائيلية: لا قرار حتى الآن بشأن إرسال وفد إلى القاهرة بسبب مواقف حماس (العربية)

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:12
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