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ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:47
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