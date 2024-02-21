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المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: ستتم محاكمة مفتي القدس السابق عكرمة صبري بتهمة التحريض على الإرهاب (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 06:00
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