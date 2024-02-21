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اليونيسف: من المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة وعلى نطاق واسع بدون المزيد من المساعدات الإنسانية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 06:47
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