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وزير الخارجية السعودي: علينا أن نعالج أزمة عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة (العربية)

Lebanon 24
21-02-2024 | 08:52
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