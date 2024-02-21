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"إي بي سي" عن مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر كارني لتسهيل دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 09:10
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