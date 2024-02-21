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ممثل فرنسا أمام العدل الدولية: فرنسا أدانت العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ودعت لفرض عقوبات عليهم (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 09:45
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