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ممثل فرنسا أمام العدل الدولية: فرنسا أدانت العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ودعت لفرض عقوبات عليهم (الجزيرة)
Lebanon 24
21-02-2024
|
09:45
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