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نتنياهو: تصويت الكنيست يبعث برسالة قوية إلى العالم أن السلام والأمن لإسرائيل سوف يتحققان من خلال المفاوضات وليس بالإجراءات الأحادية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 09:51
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