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الأونروا: أحياء بأكملها في غزة اختفت ولم يعد لها أثر ولا وجود لمكان آمن بالقطاع في ظل تواصل العمليات العسكرية بلا هوادة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 11:02
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