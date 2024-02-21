"رويترز" عن مصدر مسؤول: وزير الخارجية الأميركي بلينكن أجرى محادثات مع الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا لأكثر من ساعة ونصف تناولت غزة وفنزويلا وهايتي وأوكرانيا وقضايا ثنائية

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